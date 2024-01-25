قطر تهزم اليابان وتتوج بلقب كأس آسيا لكرة اليد للمرة السادسة على التوالي

توج منتخب قطر لكرة اليد اليوم الخميس بلقب كأس آسيا للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه على اليابان (30 – 24) في نهائي البطولة الآسيوية ال21 المقامة في البحرين.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن المنتخب البحريني من الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة (26 – 17) ليحصل على الميدالية البرونزية في البطولة.

وتأهلت منتخبات الكويت والبحرين وقطر واليابان إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير إلى الثاني من فبراير 2025.

ويعد منتخب كوريا الجنوبية البطل التاريخي للمسابقة التي انطلقت في الكويت عام 1977 برصيد تسعة ألقاب يليه بالمركز الثاني منتخب قطر بستة ألقاب والكويت بأربعة واليابان بلقبين اثنين.