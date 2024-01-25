وزير الخارجية يبحث مع أمين عام مجلس التعاون المستجدات الاقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بمناسبة زيارته للبلاد.

وقدم الأمين العام خلال اللقاء التهنئة للوزير اليحيا بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم بتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.