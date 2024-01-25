الاحتلال يتهم منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع حركة حماس

اتهم الاحتلال الخميس منظمة الصحة العالمية ب”التواطؤ” مع حركة حماس مؤكدة أنها تجاهلت أدلة تظهر أن الحركة استخدمت مستشفيات في غزة “لأغراض إرهابية”.

خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، نددت سفيرة الكيان الصهيوني ميراف بوجود حماس “في المستشفيات” التي “تستخدمها كدروع”.

وأضافت عبر منصة “اكس” خلال نشرها فيديو عن مداخلتها أمام منظمة الصحة العالمية أن الجيش الصهيوني وجد في كل مستشفى فتشه في غزة أدلة على استخدامه من قبل حماس “لأغراض إرهابية”.

ويتهم الكيان الصهيوني حركة حماس باستخدام المستشفيات لشن هجمات وإقامة انفاق واخفاء أسلحة الأمر الذي تنفيه الحركة الفلسطينية.

وحتى الآن لم تؤكد منظمة الصحة العالمية اتهامات الكيان الصهيوني بإقامة حماس أنفاقا تحت المستشفيات واستخدامها كمراكز قيادة.

وردا على سؤال بهذا الخصوص في 21 كانون الأول/ديسمبر خلال مؤتمر صحافي، قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن المنظمة “تعجز عن التحقق من طريقة استخدام كل مستشفى”.

وأكد “يقوم دور منظمة الصحة العالمية على المراقبة والتحليل ورفع التقارير ونحن لسنا منظمة تحقيق”.