مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا تشاوريا

ترأس سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم الخميس في قصر السيف اجتماعا تشاوريا للوزراء بحضور قياديي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في ضوء مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكلمتي سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي ألقاها سموه الأسبوع الماضي بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء والتي أكدت على احترام الدستور والقانون وإرساء دولة المؤسسات.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أنه في إطار حرص الحكومة على متابعة إعداد برنامج عمل الحكومة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة بصورة تحظى برضا الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته فقد عقد هذا الاجتماع التشاوري بهدف تحديد الأولويات ومحاور برنامج عمل الحكومة وفق برنامج زمني.

وأشار إلى إشادة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحرص وجهود الوزراء والقائمين على إعداد البرنامج مؤكدا حرص سموه على ضرورة التعاون والتنسيق البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن في ظل الرغبة الصادقة للعمل الإيجابي والتعاون البناء بين السلطتين.