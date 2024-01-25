بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.48 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.48 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 48ر7 نقطة ليبلغ مستوى 98ر7342 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر264 مليون سهم عبر 14197 صفقة نقدية بقيمة 9ر63 مليون دينار (نحو 8ر194 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 53ر16 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5973 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 5ر105 مليون سهم عبر 6365 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار (نحو 02ر50 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 50ر4 نقطة ليبلغ مستوى 68ر8062 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة من خلال تداول 10ر159 مليون سهم عبر 7832 صفقة بقيمة 4ر47 مليون دينار (نحو 5ر144 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر16 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5893 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة من خلال تداول 2ر71 مليون سهم عبر 3431 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 9ر32 مليون دولار).

وكانت شركات (الإماراتية) و(الخليجي) و(النخيل) و(نابيسكو) الأكثر ارتفاعا أما شركات (عقارات ك) و(بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(اكتتاب) و(ايفا فنادق) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.