الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد بشكل عام معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مما يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6أقدام.

وأشار إلى ان الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس يوم السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة تكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.