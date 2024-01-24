موسكو تتهم كييف بإسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين

اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف باسقاط طائرة عسكرية روسية كانت تقل 65 أسير حرب اوكرانيا في منطقة بيلغورود الاربعاء مؤكدة انها لاحظت “اطلاق صاروخين”.

وقالت الوزارة إن “نظام كييف ارتكب عملا إرهابيا باسقاط طائرة نقل عسكرية روسية كانت تقوم برحلة من مطار تشكالوفسكي الى بيلغورود لنقل جنود أوكرانيين أسرى لعملية تبادل” مضيفة ان اوكرانيا “علمت” أنه سيتم نقل هؤلاء الجنود جوا الاربعاء.

ولم ترد اوكرانيا رسميا بعد على الاتهامات الروسية. ووفقا لموسكو، لا ناجين في حادث تحطم الطائرة التي وفقا لروسيا كانت تقل 74 شخصا: 65 اسير حرب اوكرانيا وستة من افراد الطاقم وثلاثة عسكريين روس.

وقالت الوزارة الروسية إن “اجهزة الرادار التابعة للقوات المسلحة الروسية رصدت إطلاق صاروخين اوكرانيين” مؤكدة ان الطائرة اسقطت من بلدة ليبتسي في منطقة خاركيف الاوكرانية المتاخمة لروسيا.

وقالت في بيان “كان القادة الاوكرانيون يعلمون جيدا انه طبقا للتدابير المتبعة، سيتم نقل الجنود الاوكرانيين الذين سيتم تبادلهم اليوم بطائرة عسكرية الى بيلغورود”.

وكان من المقرر ان يتم التبادل بعد ظهر الاربعاء في نقطة كولوتيلوفكا الحدودية بين روسيا واوكرانيا بحسب الوزارة الروسية.

وتستهدف منطقة بيلغورود بانتظام بالصواريخ والمسيرات الاوكرانية. ولم تتوقف روسيا عن قصف اوكرانيا منذ أن شنت هجومها في شباط/فبراير2022.