سمو أمير البلاد يتلقى رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها:

“سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يشرفني وقد تفضلتم سموكم بإصدار أمركم السامي بتعييني نائبا للأمير طوال فترات غياب سموكم رعاكم الله عن البلاد أن أرفع إلى مقام سموكم أجزل آيات الثناء والعرفان على هذه الثقة السامية الغالية.

ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه إلى مقامكم السامي بعظيم العرفان وبالغ الامتنان على تعزيز ثقتكم الغالية.

أدعو الله تعالى أن أكون على قدر ثقتكم السامية وأن يمدني سبحانه بعونه وأن يوفقني لخدمة بلادنا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم.

وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير والاعتبار،،،

د.محمد صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

الأربعاء: 12 رجب 1445 هـ

الموافق: 24 يناير 2024 م”.