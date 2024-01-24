نائب وزير الخارجية يلتقي وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والكومنولث والتنمية البريطاني في نيويورك

التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولوث والتنمية في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات كما تم مناقشة المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.