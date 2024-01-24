بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 22.23 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 22.23 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 23ر22 نقطة ليبلغ مستوى 50ر7335 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر270 مليون سهم عبر 15693 صفقة نقدية بقيمة 64 مليون دينار (نحو 2ر195مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 48ر5 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5957 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 5ر111 مليون سهم عبر 7586 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار (نحو 07ر53 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 90ر28 نقطة ليبلغ مستوى 18ر8058 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 8ر158 مليون سهم عبر 8107 صفقات بقيمة 6ر46 مليون دينار (نحو 163 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21ر3 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5877 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 3ر78 مليون سهم عبر 4343 صفقة نقدية بقيمة 17ر12 مليون دينار (نحو 11ر37 مليون دولار).

وكانت شركات (الخليجي) و(أولى تكافل) و(آبار) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(كويتية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الرابطة) و(الإماراتية) و(الديرة) و(أركان) الأكثر انخفاضا.