تخريج 14 من الطلبة الضباط الكويتيين في كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر

تخريج 14 من الطلبة الضباط الكويتيين في كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر

احتفلت كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر اليوم الأربعاء بتخريج الدفعة ال19 من الطلبة الضباط المرشحين بالكلية من بينهم 14 طالب ضابط من الحرس الوطني الكويتي وذلك تحت رعاية وحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وحضر الحفل سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد العتيبي ومدير مديرية التدريب في الحرس الوطني العميد الركن صالح غنيم ورئيس فرع التأهيل العقيد الركن أحمد الحميدي إلى جانب عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية العربية والاجنبية.

وهنأ الملحق العسكري الكويتي في قطر العميد الركن رائد السني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الخريجين على شرف الانضمام إلى صفوف الحرس الوطني ونقل لهم تحيات القيادة العسكرية وتمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في خدمة بلدهم الكويت.

وأشاد العميد الركن بأداء ومستوى الضباط الكويتيين خلال الدورة العسكرية وحصول اثنين منهم على المركز الأول لافتا إلى أهمية الدورة في دعم وإمداد قطاعات الحرس الوطني بالعناصر البشرية المتخصصة علميا وفنيا.

وقال إن الضباط الكويتيين أظهروا طوال الدورة التزاما كبيرا ب “الضبط والربط” وكذلك بتوجيهات القيادة العسكرية الكويتية داعيا إياهم إلى الوفاء بالقسم ورسم صورة مشرفة عن الحرس الوطني وكذلك الاستفادة من المعلومات والتطبيقات الميدانية والعملية المقدمة في الدورة.

وأكد أن الضباط الكويتيين الذين يلتحقون بالدورات العسكرية الخارجية حريصون على التعلم ممن سبقوهم من قادتهم وزملائهم وأن يكونوا نموذجا يحتذى به في رفع اسم الكويت عاليا وخدمة بلدهم في ميادين الشرف والرجولة والتدريبات العسكرية المتنوعة.

وأشاد الملحق العسكري الكويتي بالمستوى التقني والتطور الفني والاداري العالي الذي تتميز به كلية (أحمد بن محمد) العسكرية في مجال تدريب الضباط وتعزيز قدراتهم وتقديم المهارات الفنية والتكتيكية المتنوعة لهم.

وحصل الضابط الكويتي وليد علي إبراهيم على المركز الأول على الدول الشقيقة والصديقة والأول في تخصص نظم معلومات الحاسوب كما حصل الضابط الكويتي سلطان علي الشمري على المركز الأول في تخصص الإدارة.