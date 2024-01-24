سمو أمير البلاد يستقبل عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات الشقيقة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق

سمو أمير البلاد يستقبل عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات الشقيقة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والنماء.

هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحياته وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته له بالصحة والعافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التطور والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقد كان في معية سموه نجلاه سمو الشيخ أحمد بن سعود القاسمي وسمو الشيخ صقر بن سعود القاسمي.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.