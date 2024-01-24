سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير

24 يناير، 2024
0 24 دقيقة واحدة

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن البلاد.

وفيما يلي نص الأمر الأميري:

أمر أميري بتعيين نائب للأمير

  • بعد الاطلاع على الدستور
  • وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء
  • وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

أمرنا بالآتي:

مادة (1):

  • يعين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد.

مادة (2):

  • يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

مادة (3):

  • على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر، ويبلغ مجلس الأمة به، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير البلاد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1445 هـ

الموافق : 24 يناير 2024.

المصدر
كونا
الوسوم
24 يناير، 2024
0 24 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء

24 يناير، 2024

نائب وزير الخارجية يلتقي وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والكومنولث والتنمية البريطاني في نيويورك

24 يناير، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الصيني بضحايا الانهيار الأرضي بمقاطعة يوننان

24 يناير، 2024

تخريج 14 من الطلبة الضباط الكويتيين في كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر

24 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى