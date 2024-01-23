أوبنهايمر يتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار

تصدر الفيلم الملحمي (أوبنهايمر) قائمة ترشيحات جوائز أوسكار لهذا العام بعد ترشيحه لنيل 13 جائزة اليوم الثلاثاء من بينها جائزة أفضل فيلم.

وتفوق (أوبنهايمر)، الذي يتناول تصنيع أول قنبلة نووية لاستخدامها في الحرب العالمية الثانية، على فيلم الكوميديا (بور ثينجز) “كائنات مسكينة” المرشح لنيل 11 جائزة.

كما تضم قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم (باربي) و(مايسترو) الذي يحكي السيرة الذاتية للملحن ليونارد برنشتاين وفيلم (كيلرز أوف ذا فلاور مون) “قتلة زهرة القمر” للمخرج مارتن سكورسيزي.

وقال كريستوفر نولان، المرشح لنيل جائزة أفضل مخرج عن فيلم (أوبنهايمر)، إنه “من المثير حقا” ترشيح الفيلم لنيل هذا العدد الكبير من الجوائز.

وأضاف في مقابلة “أعتقد أنه عام عظيم للأفلام، وإنه لشرف حقيقي أن أكون ضمن الترشيحات”.

وتشمل قائمة الأفلام المرشحة أيضا (أمريكان فيكشن) “الخيال الأمريكي” و(ذا هولدوفرز) و(باست لايفز) “الحيوات السابقة” و(ذا زون أوف إنترست) “منطقة الاهتمام” و(أناتومي أوف إيه فول) “تشريح سقطة”.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في حفل يبث على الهواء مباشرة على قناة إيه.بي.سي التابعة لوالت ديزني في العاشر من مارس آذار. ويعود مقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل هذا العام لتقديم الحفل.