الرئيس الإيراني يزور تركيا الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية وهجمات الكيان المحتل على غزة

أعلنت دائرة الإتصال بالرئاسة التركية اليوم الثلاثاء أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة إلى أنقرة غدا الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وهجمات الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة.

وقالت دائرة الاتصال في بيان إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موضحة أن الرئيسين سيترأسان الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي – الإيراني رفيع المستوى في أنقرة.

وسيشهد الاجتماع إعادة النظر في العلاقات التركية – الإيرانية على كافة الأصعدة وسبل تعميق وتطوير العلاقات الثنائية.

كما سيبحث الرئيسان “الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة” والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وذكر البيان أنه من المتوقع توقيع “وثائق مختلفة تهدف لتعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات” في الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي – الإيراني رفيع المستوى.