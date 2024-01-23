الرئيس الأمريكي جو بايدن

مبعوث بايدن في الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن الرهائن وهدنة جديدة في غزة

23 يناير، 2024
0 37 أقل من دقيقة

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء، أنّ بريت ماكغورك مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، يزور المنطقة لمناقشة “وقف” الأعمال العدائية في غزة بهدف إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنّ مبعوث الرئيس الأميركي “موجود في القاهرة” الثلاثاء، وسيُجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفاً أنّ “أحد الأمور التي يناقشها، إمكانية التوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلّب هدنة إنسانية لمدّة معيّنة”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
23 يناير، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الرئيس الإيراني يزور تركيا الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية وهجمات الكيان المحتل على غزة

23 يناير، 2024

الكرملين: مليارات أنفقها الغرب لدعم أوكرانيا ذهبت “أدراج الرياح”

23 يناير، 2024

بوريل: لا يمكن أن يكون للاحتلال “حق الفيتو” على دولة فلسطينية

23 يناير، 2024

بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين

23 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى