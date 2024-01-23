جانب من مباراة منتخب الكويت لكرة اليد ونظيره القطري

منتخب الكويت لكرة اليد يخسر أمام نظيره القطري بنتيجة (33-26) بالنصف النهائي للبطولة الآسيوية

23 يناير، 2024
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خسر منتخب الكويت لكرة اليد أمام نظيره القطري بنتيجة (33-26) اليوم الثلاثاء في مباراة نصف النهائي من البطولة الاسيوية التي تستضيفها البحرين.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم منتخب قطر على منتخب الكويت بنتيجة (17-11).

واستمر منتخب الكويت في المحاولة بتقليص نتيجة اللقاء في الشوط الثاني في حين حافظ المنتخب القطري على فارق التقدم بين الفريقين.

وسيواجه منتخب الكويت يوم الخميس المقبل المنتخب الخاسر بعد المباراة اللاحقة اليوم بين البحرين واليابان لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.

وتأهل أزرق اليد إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير حتى الثاني من فبراير 2025.

وانطلقت البطولة الاسيوية لكرة اليد بالبحرين في ال11 من يناير الحالي بمشاركة 16 منتخبا.

المصدر
كونا
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23 يناير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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