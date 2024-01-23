لاعبو المنتخب الفلسطيني يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: فلسطين الى الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخها

23 يناير، 2024
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بلغت فلسطين الدور الثاني من كأس اسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخها بفوزها على هونغ كونغ 3-صفر الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي شهدت تأهل الإمارات أيضاً رغم خسارتها امام إيران 1-2.

وسجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) الاهداف الفلسطينية.

وحصدت ايران العلامة الكاملة بتسع نقاط، تليها الامارات بأربع بفارق الأهداف عن فلسطين.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها الى الدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، تقدمت ايران بهدفي مهدي طريمي (26 و65)، قبل ان ترد الامارات بهدف يحيى الغساني (90+3) الذي أهدر ركلة جزاء ايضاً (64).

المصدر
أ ف ب
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23 يناير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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