بوريل: لا يمكن أن يكون للاحتلال “حق الفيتو” على دولة فلسطينية

بوريل: لا يمكن أن يكون للاحتلال “حق الفيتو” على دولة فلسطينية

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن الاحتلال لا يمكن أن يكون له “حق الفيتو” على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري “يحب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون للاحتلال حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وتابع أن “الأمم المتحدة تعترف واعترفت مرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكن لأي كان نقض ذلك”.

أدلى بوريل بتصريحاته بعد محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين مع نظيرهم الصهيوني يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول الدولة العبرية بحل الدولتين لوضع حد للحرب وإحلال الاستقرار في المنطقة.

غير أن للاحتلال يرفض هذا الحل، وهو ما أكده الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب لاحقا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على نتانياهو بسبب “منعه إقامة الدولة الفلسطينية”.