مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

بوريل: لا يمكن أن يكون للاحتلال “حق الفيتو” على دولة فلسطينية

23 يناير، 2024
0 28 دقيقة واحدة

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن الاحتلال لا يمكن أن يكون له “حق الفيتو” على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري “يحب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون للاحتلال حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وتابع أن “الأمم المتحدة تعترف واعترفت مرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكن لأي كان نقض ذلك”.

أدلى بوريل بتصريحاته بعد محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين مع نظيرهم الصهيوني يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول الدولة العبرية بحل الدولتين لوضع حد للحرب وإحلال الاستقرار في المنطقة.

غير أن للاحتلال يرفض هذا الحل، وهو ما أكده الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب لاحقا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على نتانياهو بسبب “منعه إقامة الدولة الفلسطينية”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
23 يناير، 2024
0 28 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الرئيس الإيراني يزور تركيا الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية وهجمات الكيان المحتل على غزة

23 يناير، 2024

الكرملين: مليارات أنفقها الغرب لدعم أوكرانيا ذهبت “أدراج الرياح”

23 يناير، 2024

مبعوث بايدن في الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن الرهائن وهدنة جديدة في غزة

23 يناير، 2024

بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين

23 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى