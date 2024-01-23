وزير الشباب يشيد بالإنجازات الكويتية في المحافل الرياضية الكبرى

أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بالإنجازات الكويتية في المحافل الرياضية الكبرى وآخرها تأهل منتخب الكويت لكرة اليد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل.

وقال معرفي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه تم رصد مكافآت مالية لأبطال (أزرق اليد) بواقع 5000 دينار كويتي لكل لاعب (نحو 16.5 ألف دولار أمريكي) بعد التأهل لكأس العالم وبلوغهم المربع الذهبي لبطولة كأس آسيا إلى جانب رصد مكافأة أخرى في حال تحقيقهم لمراكز في البطولة.

وأضاف أن الهيئة ستنظم حفلا للاعبي كرة اليد تكريما لهم بعد التأهل العالمي وتحقيقهم للميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الصين مع صرف مكافأة مالية بقيمة 2000 دينار لكل لاعب (نحو 6.6 ألف دولار).

وذكر أن التكريم سيشمل المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية ضمن الفئة الفردية على أن تصرف مكأفاة بقيمة 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) للحاصلين على الميدالية الذهبية فيما ستصرف 7 آلاف دينار (نحو 23 ألف دولار) لأصحاب الميدالية الفضية فيما سيحصل الفائزون بالبرونزية على 5 آلاف دينار كويتي اي (نحو 16.5 ألف دولار).

وأكد معرفي أن هذا التكريم يأتي بتوجيهات القيادة السياسية للبلاد لتشجيع الشباب الرياضي الكويتي على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات الرياضية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الرياضية الخارجية.