ريال مدريد يعلن تمديد عقد ميليتاو حتى 2028

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد إيدير ميليتاو حتى 2028.

ووصف ريال مدريد المدافع البرازيلي الذي انضم للنادي عام 2019 قادماً من بورتو البرتغالي، بأنه أصبح “أحد أفضل المدافعين في العالم” خلال خمس سنوات قضاها مع الفريق.

وشارك ميليتاو البالغ عمره 26 عاماً في 143 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 11 هدفاً، وتوج بتسعة ألقاب؛ الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية بالإضافة إلى 3 ألقاب للسوبر الإسباني.

ومع منتخب البرازيل ظهر ميليتاو في 30 مباراة دولية وتوّج بكوبا أميركا عام 2019.