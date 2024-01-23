ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في جنوب غرب الصين إلى 25

ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في جنوب غرب الصين إلى 25

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انزلاق للتربة في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين إلى 25 شخصًا، وفق ما أعلنت شبكة البث الرسمية “سي سي تي في” الثلاثاء، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ في الموقع.

دفن 18 منزلًا تحت التربة عندما حدث الانزلاق الأرضي في مقاطعة يونان صباح الاثنين فيما عملت فرق الإنقاذ على إجلاء أكثر من 200 شخص.

وقالت “سي سي تي في” إن “الكارثة خلّفت حتى الآن 25 قتيلًا”، مشيرة إلى أن السلطات أرسلت أكثر من ألف عنصر إنقاذ و113 مسعفًا وبطانيات وأسرّة قابلة للطيّ إلى الموقع.

وتحدثت القناة في حصيلة سابقة عن العثور على 20 قتيلًا فيما كان لا يزال 24 شخصًا في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن عناصر الإنقاذ “يسابقون الزمن” للعثور على المفقودين بعد ليلة شهدت درجات حرارة تحت الصفر.

وقال عنصر الإطفاء لي شنغلونغ لوكالة “شينخوا” إن “جهود البحث والإنقاذ استمرت طوال الليل”.

وقال مدير إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط في مدينة تشاوتونغ وو جونياو لوكالة شينخوا إن الكارثة “نتجت عن انهيار في منطقة جرف شديدة الانحدار”.

ونُشر مئتا عنصر إنقاذ في الموقع وعشرات عربات الإطفاء وغير ذلك من المعدّات.

وأفادت وكالة شينخوا بأن الموقع مغطّى بثلوج كثيفة تُرغم عناصر الإنقاذ على “استخدام كلّ أنواع الأدوات للبحث عن ناجين”.

وأشار وو إلى أن عناصر الإنقاذ يحفرون بين حطام منهار “يبلغ عرضه مئة متر وارتفاعه 60 مترًا ومتوسّط سمكه نحو ستة أمتار”.

وبثت قناة “سي سي تي في” لقطات تُظهر عمال إنقاذ وهم يحفرون بين حديد ملتوٍ وخرسانة خلال الليل في محاولة للعثور على ناجين.

وأظهرت لقطات أخرى سكانًا محليين يتجمعون للحصول على الدفء حول النار في أحد الملاجئ ويأكلون النودلز سريعة التحضير.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أشخاصًا من المناطق المحيطة تدفقوا للمساعدة في جهود الإغاثة.

وقال هونغ جي (38 عامًا) المقيم في قرية قريبة، لوكالة شينخوا “تركيزنا الأساسي هو على توزيع الإمدادات والطهي وتوصيل الطعام إلى المحتاجين”.

“بذل كل ما في وسعهم”

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ عمال الإنقاذ “ببذل كل ما في وسعهم للحد من عدد الضحايا”.

وأكد الرئيس ضرورة “العمل على تهدئة عائلات الضحايا وتوفير أماكن إقامة للمتضررين”.

وتقطن العديد من المجموعات العرقية منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا، وهي واحدة من أفقر المقاطعات في الصين.

وتعد الانزلاقات الأرضية أمرا شائعا في المناطق الجبلية بجنوب غربي الصين، خاصة بعد سقوط الأمطار.

وفي أيلول/سبتمبر، تسببت عواصف في إقليم قوانغشي (جنوب) في انهيار أرضي في منطقة جبلية، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

ولقي أكثر من 20 شخصا حتفهم عندما تسببت أمطار غزيرة في انزلاق أرضي بالقرب من مدينة شيان الشمالية في آب/أغسطس.

وفي حزيران/يونيو، أدى انزلاق أرضي في مقاطعة سيشوان بجنوب غرب البلاد إلى مصرع 19 شخصا.