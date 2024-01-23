بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 38.06 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 38.06 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 06ر38 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7313 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر267 مليون سهم عبر 15280 صفقة نقدية بقيمة 66 مليون دينار (نحو 3ر201 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29ر19 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5951 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 33ر0 في المئة من خلال تداول 6ر104 مليون سهم عبر 7332 صفقة نقدية بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 2ر47 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 94ر45 نقطة ليبلغ مستوى 28ر8029 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 58ر0 في المئة من خلال تداول 163 مليون سهم عبر 7948 صفقة بقيمة 4ر50 مليون دينار (نحو 7ر153 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 51ر23 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5874 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 5ر73 مليون سهم عبر 4275 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار (نحو 11ر31 مليون دولار).

وكانت شركات (الأنظمة) و(تحصيلات) و(الإماراتية) و(إنجازات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(خليج ت) و(وطني) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(امتيازات) و(الكوت) و(نابيسكو) الأكثر انخفاضا.