صورة أرشيفية

برنامج الأغذية العالمي: خطر حدوث مجاعة في مناطق بغزة لا يزال قائما

23 يناير، 2024
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قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بداية الصراع وإن خطر حدوث مجاعة في مناطق بالقطاع الفلسطيني لا يزال قائما.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط “من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في شمال غزة”.

وأضافت “كميات قلية جدا من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة… أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائمًا إلى حد كبير”.

المصدر
رويترز
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23 يناير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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