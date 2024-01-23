سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم دعوة من نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي لحضور القمة العالمية للحكومات 2024
استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي حيث سلم سموه رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضمن دعوة سموه لحضور القمة العالمية للحكومات 2024 المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر فبراير المقبل.
حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.