مجلس الوزارء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 في قصر السيف برئاسة سـمو الشـيـخ الـدكتـور محمـد صبـاح السـالـم الصبـاح ـ رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون مجلـس الـوزراء بالوكـالة الشـيخ فـراس سـعود المالك الصبـاح بما يلي :

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية، الذي عقد يوم أمس الأحد في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء والنواب ، والذي أكد فيه سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن هناك شبه تطابق حكومي نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة لافتاً سموه أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة معرباً عن تطلعات الحكومة بأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته .

وضمن هذا السياق أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الاثنين حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

والتزاماً بأحكام المادة (98) من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها ، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.