لاعبو المنتتخب القطري يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: لبنان يودّع مجدداً من دور المجموعات وطاجيكستان ترافق قطر إلى دور الـ16

22 يناير، 2024
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ودّع منتخب لبنان نهائيات كأس آسيا لكرة القدم مجدداً من دور المجموعات، بعد خسارته أمام طاجيكستان 1-2 الإثنين في الجولة الثالثة الاخيرة من المجموعة الاولى التي شهدت فوزاً ثالثاً لقطر على الصين 1-0.

ورفعت قطر رصيدها إلى تسع نقاط بعد ان كانت قد ضمنت الصدارة منذ الجولة الثانية، فيما حلت طاجيكستان وصيفة بأربع نقاط ورافقتها إلى دور الـ16 في باكورة مشاركاتها، مقابل نقطتين للصين التي تنتظر مصيرها، فيما ودع لبنان بنقطة يتيمة في مشاركته الثالثة بعد 2000 و2019.

المصدر
أ ف ب
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22 يناير، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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