وزير خارجية النمسا: حل الدولتين “الضمانة الوحيدة” للعيش في سلام وأمن

وزير خارجية النمسا: حل الدولتين “الضمانة الوحيدة” للعيش في سلام وأمن

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ اليوم الاثنين معارضة فيينا خطط لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو بشأن تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة مشددا على أن حل الدولتين يعد “الضمانة الوحيدة” للعيش في سلام وأمن.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن شالينبرغ القول إن حل الدولتين “يضمن أيضا تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط”.

ودعا شالينبرغ الذي يشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى إطلاق سراح الأسرى وإلى التوصل لفترات هدنة إنسانية أطول أمدا بسبب “الوضع الإنساني المأساوي” في قطاع غزة.

وشدد على أن النمسا أسوة بباقي دول الاتحاد الأوروبي تعارض خطط نتنياهو بشأن تهجير السكان الفلسطينيين من القطاع وتدعو إلى “إقامة تمثيل فلسطيني مدني مستقر يقبله سكان غزة”.