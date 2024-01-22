وزير الشباب: نعمل على تطوير الحركة الرياضية ورعايتها ودعم الشباب للابداع والتميز

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي العمل على تطوير الحركة الرياضية بالفترة المقبلة ورعايتها ودعم الشباب الرياضي بتوفير كافة السبل أمامهم للابداع والتميز.

جاء ذلك في كلمة للوزير معرفي نقلها بيان صحفي للهيئة بمناسبة زيارته واجتماعه مع المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونوابه وبحضور أعضاء لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزاري لدراسة المخالفات.

وقال معرفي إن على الجميع الالتزام بالتوجيهات السامية والحرص على تطبيق القوانين بكل حيادية ومحاسبة المقصرين مشيرا إلى أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات وأبرزها قرارات الهيئة بإلغاء إشهار بعض الأندية الرياضية والاستماع لمسؤولي الهيئة وأعضاء لجنة التحقيق في هذا الصدد إذ تم بيان كافة الأسانيد القانونية لهذه القرارات.

وأوضح انه لذوي الشأن حق التظلم من هذه القرارات وفق القوانين المنظمة وأن تودع هذه التظلمات في حال تقديمها بالطرق القانونية لمكتب الوزير وتحت إشرافه ومتابعته بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف أنه سيتم دراسة تلك التظلمات بكل حيادية وشفافية مبينا انه في حال ثبوت مخالفة أي من هذه القرارات للقوانين سيتم إعادة الحق الى أصحابه.

وأكد معرفي حرصه ومسؤولي الهيئة على رعاية الشباب الرياضي وتوفير كل السبل أمامهم لممارسة النشاط الرياضي وتقديم كافة التسهيلات والدعم لتشجيع الاستثمار الرياضي وفقا لأحكام القانون دون إغفال الجانب الرقابي.

وأوضح أهمية التحول الرقمي في تنفيذ المعاملات بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية والهيئات الرياضية لافتا إلى انه اطلع على الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية أخيرا والدعم المقدم لهم من قبل الهيئة بعدما تم تعديل اللوائح لزيادة الدعم المالي للرياضيين المميزين.