اتحاد مصارف الكويت

“اتحاد المصارف”: البنوك المحلية تعطل أعمالها يوم 8 فبراير المقبل بذكرى الاسراء والمعراج

22 يناير، 2024
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أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الاثنين إن البنوك ستباشر أعمالها يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل وذلك وفقا لتعميم (المركزي) بهذا الشأن.

وتقدم الاتحاد بهذه المناسبة بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك.

المصدر
كونا
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22 يناير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

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