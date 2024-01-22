سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيسة الاتحاد السويسري بتولي سموه مقاليد الحكم

22 يناير، 2024
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيسة فيولا أمهرد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق أعربت فيها فخامتها عن خالص تهانيها بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم متمنية لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت وراجية لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة جوابية لفخامتها ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبرت عنه فخامتها من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم متمنيا سموه حفظه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية.

المصدر
كونا
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22 يناير، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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