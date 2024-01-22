سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره العراقي للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة

تلقى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد وللكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق على مشاعره الطيبة التي تؤكد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجمهورية العراق الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.