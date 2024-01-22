سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس باكستان بتولي سموه مقاليد الحكم

22 يناير، 2024
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة جوابية لفخامته ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية.

المصدر
كونا
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22 يناير، 2024
0 27 أقل من دقيقة

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