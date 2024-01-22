عمال الإنقاذ في مكان الحادث

عشرات المفقودين بعد انهيار أرضي جنوب غربي الصين

22 يناير، 2024
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أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين فقدان ما لا يقل عن 47 شخصا جراء انهيار أرضي وقع في مقاطعة (يوننان) جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها انه تم إرسال أكثر من 200 رجل إنقاذ مع 33 سيارة إطفاء و10 آلات رفع لتمشيط الحطام والبحث عن المفقودين.

وذكرت الوكالة انه تم إجلاء أكثر من 200 شخص من السكان بعد أن قامت لجنة الحد من الكوارث بالمقاطعة بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث للاغاثة في حالات الكوارث.

ووجه الرئيس الصيني شي جين بينغ بإجراء بحث وإنقاذ شاملين عن الأشخاص المفقودين في الانهيار الأرضي.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية المحلية تساقط ثلوج خفيفة في البلدة يوم غد الثلاثاء وانخفاض درجة الحرارة إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر.

المصدر
وكالات
الوسوم
22 يناير، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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