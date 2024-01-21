ثلوج في ولاية تينيسي

وسائل إعلام أمريكية: مصرع 89 شخصا بسبب العواصف الثلجية في الولايات المتحدة

22 يناير، 2024
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قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد إن 89 حالة وفاة قد سجلت في عموم الولايات المتحدة بسبب العواصف الثلجية التي تضرب البلاد منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت شبكة “سي. بي. إس” الأمريكية أن معظم الوفيات قد سجلت في ولايتي تينيسي وأريغون حيث أعلنت حالة الطوارئ بسبب الثلوج وموجات البرد القارس كما سجلت وفيات في العديد من الولايات الأخرى مثل نيويورك وبنسلفانيا وولاية واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أخرى أن العشرات لقوا مصرعهم في مناطق مختلفة من البلاد لأسباب مرتبطة بالثلوج وموجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.

وأدت العواصف الثلجية إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق بعض المدارس خوفا على سلامة الطلاب والطاقم التعليمي حسب صحيفة “يو إس آي توداي” الأمريكية.

المصدر
وكالات
الوسوم
22 يناير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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