الدوري الألماني: فيردر بريمن يُلحق الخسارة الثانية ببايرن ويُسدي خدمة لليفركوزن

ألحق فيردر بريمن خسارةً مفاجئةً بمضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب هي الثانية له هذا الموسم في البوندسليغا عندما تغلب عليه 1-0 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة في الدوري الألماني لكرة القدم، مسدياً خدمة إلى باير ليفركوزن المتصدر.

وسجل لاعب وسط بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن السابق ميتشل فيسر الهدف الوحيد في الدقيقة 59.

وتكبّد بايرن الثاني خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم والثانية في البطولة بعد الأولى المذلّة أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-5 في المرحلة الرابعة عشرة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما أنها الخسارة الأولى للعملاق البافاري أمام ضيفه فيردر بريمن منذ عام 2008، وتحديداً منذ المباراة التي تألق فيها الشاب الصاعد آنذاك مسعود أوزيل عندما سجل هدفاً وصنع هدفين في فوز بريمن 5-2.

وأسدى فيردر بريمن خدمة كبيرة إلى باير ليفركوزن الساعي إلى لقبه الأول في تاريخه بعدما حرم النادي البافاري في إعادة الفارق بينهما إلى أربع نقاط حيث تجمد رصيده عند 41 نقطة مقابل 48 لليفركوزن الذي انتزع فوزاً قاتلاً من مضيفه لايبزيغ 3-2 السبت.

ويملك بايرن ميونيخ مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة أمام أونيون برلين سيخوضها الأربعاء المقبل.

واستعاد بريمن نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات وحقق فوزه الخامس هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

ونجح فيردر بريمن في افتتاح التسجيل عبر فيسر الذي تلاعب بالمدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس وتوغّل داخل المنطقة وسدد الكرة قوية بيسراه في الزاوية اليسرى للحارس مانويل نوير (59).

ودافع فيسر عن ألوان بايرن ميونيخ في الفترة بين 2013 و2015، وليفركوزن بين 2018 و2021.

ودفع مدرب البافاري توماس توخل بالمخضرم توماس مولر والفرنسي ماتيس تيل وليون غوريتسكا مكان يوزوا كيميتش وديفيس والبرتغالي رافايل غيريرو (65).

ونزل بايرن بكل ثقله بحثاً عن التعادل لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الضيوف باستثناء تسديدة لجمال موسيالا بين يدي الحارس ميكايل تسيتيرير (72).