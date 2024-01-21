وزير الدفاع: لا مجاملة لمقصر غير قادر على العطاء ولا إهمال لمجتهد أظهر تفوقه في الأداء

وزير الدفاع: لا مجاملة لمقصر غير قادر على العطاء ولا إهمال لمجتهد أظهر تفوقه في الأداء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن نجاح أي عمل أساسه التعاون والتنسيق ومعيار الاستمرارية فيه يكون بالاعتماد على الكفاءات من أبناء الوطن “فلا مجاملة فيه لمقصر غير قادر على العطاء ولا إهمال لمجتهد أظهر تفوقا في الأداء”.

وقال الشيخ فهد اليوسف خلال ترؤسه اجتماعا بمقر (الدفاع) اليوم الأحد ضم كبار قادة الجيش إن منتسبي الوزارة يحظون بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية.

وأضاف أن ذلك يوجب على الجميع العمل على ترجمة التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والواردة في النطق السامي لسموه بعد أدائه اليمين الدستورية.

وأوضح أن سموه دعا في توجيهاته إلى بذل كل الجهود وتسخير مختلف الإمكانيات لتحقيق الاستحقاقات الوطنية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تصحيح المسار وإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل وصولا للأهداف والتطلعات المنشودة.

ولفت إلى أن (الدفاع) ستتخذ من التوجيهات السامية منهج عمل وخريطة طريق نحو استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لقواتنا المسلحة والنهوض بمستوى القدرة والكفاءة لعموم منتسبيها.

ودعا الجميع إلى توفير بيئة العمل الملائمة لمنتسبي الوزارة ودعم وتشجيع المبدعين والمتميزين منهم ووضع مخافة الله عز وجل ومصلحة الوطن الحبيب نصب أعيننا مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق القانون والوقوف بحزم تجاه أي تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية مع الحرص على الأخذ بجميع الملاحظات التي ترد من مختلف الجهات الرقابية بالدولة.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء على ما منحهما إياه الثقة الغالية في تحمل هذه المسؤولية.

وشدد على ثقته بمنتسبي وزارة الدفاع متطلعا إلى تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات للمؤسسة العسكرية سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري.