الجامعة العربية تطالب مجددا بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل مستدام

طالبت جامعة الدول العربية اليوم الأحد مجددا بإيصال المساعات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان إن الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي التقى بنائب وزير الخارجية والتجارة الأسترالية كريغ ماكلاتشان لبحث الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأضافت أن مباحثات اللقاء تركزت على استعراض جهود الجانبين العربي والأسترالي لوقف الحرب على غزة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة كما ونوعا من دون توقف لتلبية احتياجات أهالي القطاع.

وذكرت الأمانة ان المناقشات تمحورت أيضا حول استعراض الأوضاع بالضفة الغربية وتصاعد الانتهاكات واعتداءات المستوطنين.

وأكدت أهمية فتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.