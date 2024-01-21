البرلمان العربي يوافق على مقترح كويتي بشأن دعم جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية

البرلمان العربي يوافق على مقترح كويتي بشأن دعم جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية

وافق البرلمان العربي اليوم الأحد على مقترح كويتي بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين والاكاديميين والمحامين من المؤسسات والجمعيات العربية المعنية لدعم الموقف المشرف لدولة جنوب إفريقيا.

وقال عضو مجلس الامة النائب بالبرلمان العربي الدكتور محمد الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي انه “تقدم باقتراح لدعم مساعي جنوب افريقيا المشرف في الدفاع عن قضية فلسطين والتصدي لجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

واضاف أن “البرلمان العربي قرر تكريم دولة جنوب إفريقيا ومنح رئيسها سيريل رامافوزا (الوسام الدولي) باسم الشعب العربي وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويساهمون في نصرتها”.

واوضح الحويلة أن هذه رسالة بسيطة للتعبير عن الشكر والتقدير لمواقف جنوب إفريقيا وبخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية.

واضاف ان جنوب إفريقيا تقدمت بدعوى ضد الكيان المحتل لمحكمة العدل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة والتي تأسست عام 1945 نتيجة لما يقوم به الكيان من جرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية في عدوانه المستمر على غزة.

وذكر البرلماني الكويتي ان دولة جنوب افريقيا استندت في دعواها الى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948 باعتبار دعوى جنوب افريقيا خطوة إيجابية لإيقاف المجازر في غزة عبر فرض الحجة القانونية من محكمة العدل الدولية.

وكان البرلمان العربي قد ناقش بحضور أعضائه التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي يمر بها العالم العربي إضافة إلى تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع وهي “لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب” التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أمس السبت.

وشارك النائبان في مجلس الامة عضوا البرلمان العربي الدكتور محمد الحويلة وخالد العتيبي في أعمال اللجان والجلسة العامة التي عقدت في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.