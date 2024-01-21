نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير

نائب رئيس مجلس الأمة: اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية إيجابي ويدعو للتفاؤل

21 يناير، 2024
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وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بأنه “إيجابي جدا ويدعو إلى التفاؤل”.

وقال المطير في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب الاجتماع “خرجنا بتفاؤل حول المرحلة المقبلة إذ أكد الجانب الحكومي التزامه بمصالح الوطن والمواطنين”.

ونوه في هذا الصدد بالتزام سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال مدة أقل من أسبوعين منذ تكليفه بتشكيلها رغم أن الدستور لم يحدد مدة زمنية إلا بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة.

وذكر أنه سيتم عقد لقاءات تنسيقية أخرى بين الجانبين النيابي والحكومي خلال الأيام المقبلة إذ تعمل الحكومة حاليا على إعداد برنامج عملها ثم ستقوم بالتنسيق مع مجلس الأمة للوصول إلى قوانين متفق عليها بين الجانبين.

المصدر
كونا
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21 يناير، 2024
0 27 دقيقة واحدة

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