تطبيق "سهل"

“الداخلية” تطلق خدمتين جديدتين عبر تطبيق “سهل” الحكومي

21 يناير، 2024
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أطلقت وزارة الداخلية خدمتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وذلك استكمالا لخطوات الوزارة نحو التحول الرقمي وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الخدمة الأولى هي إصدار تقرير لحركة الدخول والخروج الخاصة بقطاع أمن المنافذ وذلك لحاجة المواطنين لمثل هذه الشهادة عند انجاز بعض الخدمات الحكومية.

وأضافت أنه في حال طلب حركات الدخول والخروج بتواريخ محددة يتوجب على المستخدم مراجعة الإدارة المركزية لإجراءات الدخول والخروج.

وأوضحت أن الخدمة الثانية هي الاستعلام عن المديونيات المستحقة للمقيمين لمعرفة المبالغ المالية المطلوبة قبل التوجه إلى المطار للسفر.

وأكدت الوزارة استمرارها في اطلاق الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق (سهل) الحكومي لمواكبة ما تشهده قطاعات المؤسسة الامنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

المصدر
وزارة الداخلية
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21 يناير، 2024
0 26 دقيقة واحدة

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