وزير الإتصالات: حريصون على تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة المواصلات

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشوون الإتصالات داود معرفي اليوم الأحد الحرص على تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة المواصلات والسعي لتطوير بيئة العمل وسد الشواغر الوظيفية والإشرافية بمختلف قطاعات الوزارة.

وذكر معرفي في بيان صحفي عقب زيارة تفقدية ميدانية لوزارة المواصلات وبرج التحرير أن من أبرز أولويات العمل الوزاري إعطاء كل ذي حق حقه وفقا للمعايير التي تضمن العدالة وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الشأن دون النظر للمحسوبية والواسطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني وفق البيان إن الوزير قام بجولة تفقدية ميدانية لبرج التحرير والإدارات العاملة في (الحكومة مول) ومبنى وزارة المواصلات حيث اطلع على مجريات العمل واستمع إلى ملاحظات المراجعين داخل البرج.

وأضاف الحسيني أن الوزير عقد اجتماعا مع قياديي الوزارة استمع خلاله إلى شرح مفصل حول آلية العمل فيها ومراحل إنجاز مشاريع التنمية المعنية بها.

وبين أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن خارطة الطريق التي سيسير عليها في المرحلة المقبلة تأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي تضمنها النطق السامي “ضرورة تحريك التنمية ومحاربة الفساد والمحسوبية مع الالتزام بالتعاون مع السلطة التشريعية وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

وأفاد بأنه تم التأكيد على المسؤولين بضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية الحكيمة والسير على نهج سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء من خلال تدشين مرحلة جديدة عنوانها “الإصلاح والتطوير وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة اطارها الواجبات والحقوق الوطنية”.

وأوضح الحسيني أن هذا النهج لا يتحقق إلا من خلال التكاتف وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بهدف الإصلاح فضلا عن التمسك بالدستور وتطبيق القانون وهذا ما سيتم العمل عليه في المرحلة المقبلة لبلوغ الهدف المطلوب.