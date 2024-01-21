وزير الدفاع بالمملكة المتحدة غرانت شابس

وزير الدفاع البريطاني: حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

21 يناير، 2024
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أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الأحد أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد والأمثل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط منتقدا تصريحات رئيس وزراء حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفض هذا الحل.

وأعرب شابس في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن “خيبة أمله” إزاء تصريحات نتنياهو الرافضة لحق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة معتبرا هذه التصريحات “محبطة للغاية”.

وتساءل بالمقابل إن كان هناك حل آخر أكثر نجاعة وفاعلية من مشروع حل الدولتين.

وقال الوزير البريطاني أن تلك التصريحات ليست مستغربة من رجل قضى جل مساره السياسي رافضا لفكرة الدولة الفلسطينية مؤكدا أنه “من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة ذات سيادة”.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس السبت عقب محادثات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تعتزم إعادة سيطرتها الأمنية على قطاع غزة بعد نهاية الحرب وهو ما يعد -عمليا- رفضا لمشروع الدولتين.

المصدر
وكالات
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21 يناير، 2024
0 26 دقيقة واحدة

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