"نوفاتك" الروسية توقف عملياتها في محطة بميناء على بحر البلطيق بعد اندلاع حريق

“نوفاتك” الروسية توقف عملياتها في محطة بميناء على بحر البلطيق بعد اندلاع حريق

21 يناير، 2024
0 24 أقل من دقيقة

أعلنت شركة “نوفاتك” الروسية وقف إنتاج الوقود في محطة تابعة لها في ميناء أوست-لوجا المطل على بحر البلطيق بعد اندلاع حريق.

وقالت نوفاتك، بناء على معلومات أولية، فإن الحريق اندلع نتيجة “عامل خارجي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقل موقعا قناة “سوسبيلني” وصحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانيتان، عن مصادر في جهاز الأمن الأوكراني، القول إن الهجوم على المحطة التابعة لشركة نوفاتك والمطلة على بحر البلطيق كان جراء عملية خاصة قامت بها قوات الأمن الأوكرانية.

ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان روسيا أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة لينينجراد، حيث تقع المحطة التابعة لشركة نوفاتك.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن رصد طائرة مسيرة في المنطقة منذ بداية الحرب قبل نحو 23 شهرا.

المصدر
د ب أ
الوسوم
21 يناير، 2024
0 24 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.37% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي

21 يناير، 2024

“زين” تُجدد شهادة PCI DSS لمعيار أمن البيانات

21 يناير، 2024

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 34.91 نقطة

21 يناير، 2024

هل ستؤدي المقاطعة إلى عدم الاستقرار في سوق الصناعات الفاخرة في عام 2024؟

20 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى