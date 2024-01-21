“نوفاتك” الروسية توقف عملياتها في محطة بميناء على بحر البلطيق بعد اندلاع حريق

“نوفاتك” الروسية توقف عملياتها في محطة بميناء على بحر البلطيق بعد اندلاع حريق

أعلنت شركة “نوفاتك” الروسية وقف إنتاج الوقود في محطة تابعة لها في ميناء أوست-لوجا المطل على بحر البلطيق بعد اندلاع حريق.

وقالت نوفاتك، بناء على معلومات أولية، فإن الحريق اندلع نتيجة “عامل خارجي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقل موقعا قناة “سوسبيلني” وصحيفة “أوكراينسكا برافدا” الأوكرانيتان، عن مصادر في جهاز الأمن الأوكراني، القول إن الهجوم على المحطة التابعة لشركة نوفاتك والمطلة على بحر البلطيق كان جراء عملية خاصة قامت بها قوات الأمن الأوكرانية.

ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان روسيا أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت منطقة لينينجراد، حيث تقع المحطة التابعة لشركة نوفاتك.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن رصد طائرة مسيرة في المنطقة منذ بداية الحرب قبل نحو 23 شهرا.