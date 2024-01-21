بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 34.91 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 34.91 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 91ر34 نقطة ليبلغ مستوى 97ر7264 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 48ر0 في المئة.

وتم تداول 272 مليون سهم عبر 15373 صفقة نقدية بقيمة 3ر55 مليون دينار (نحو 6ر168 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 57ر56 نقطة ليبلغ مستوى 48ر5985 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 95ر0 في المئة من خلال تداول 19ر161 مليون سهم عبر 9962 صفقة نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار (نحو 3ر78 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 32ر28 نقطة ليبلغ مستوى 28ر7950 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 8ر110 مليون سهم عبر 5411 صفقة بقيمة 5ر29 مليون دينار (نحو 9ر89 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 47ر77 نقطة ليبلغ مستوى 87ر5926 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر1 في المئة من خلال تداول 104 ملايين سهم عبر 5031 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار (نحو 07ر53 مليون دولار).

وكانت شركات (وربة كبيتل) و(مواشي) و(تحصيلات) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(بيتك) و(كويتية) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(النخيل) و(سنام) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.