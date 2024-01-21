الجيش الأوكراني

18 قتيلًا على الأقلّ في ضربة أوكرانية على دونيتسك

21 يناير، 2024
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قُتل 18 شخصًا على الأقلّ وأصيب 13 آخرون في ضربة أوكرانية الأحد على سوق في دونيتسك بشرق أوكرانيا، على ما قال حاكم المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية في حصيلة جديدة.

وقال حاكم منطقة دونيتسك المعيّن من قبل موسكو دنيس بوشيلين على تلغرام “يتم تحديث المعلومات بشأن نتائج القصف المروّع على حيّ كيروف. في الوقت الحالي، هناك 18 قتيلًا و13 جريحًا”.

وفي حصيلة سابقة، تحدث بوشيلين عن سقوط 13 قتيلًا وعشرة جرحى.

وأضاف “استُهدف السوق يوم الأحد في وقت يكون فيه الأكثر ازدحامًا”.

وسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على مدينة دونيتسك في العام 2014 وتتعرض منذ ذلك الحين لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية.

ليل الأول من كانون الثاني/يناير، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 13 بمن فيهم صحافيون في ضربات على دونيتسك، بحسب السلطات الموالية لموسكو.

المصدر
أ ف ب
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21 يناير، 2024
0 30 أقل من دقيقة

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