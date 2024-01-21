وزير الصحة يدشن مركز المطلاع الصحي (1) ضمن التوسع بالرعاية الأولية في المدن السكنية الجديدة

دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد العمل في مركز المطلاع الصحي (1) بضاحية N11 بعد أسبوع من تسلمه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المدن السكنية الجديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي عقب التدشين إن المركز يضم في المرحلة الحالية عيادات الطب العام وغرفة الطوارئ والملاحظة والمختبر ويقدم خدمات التمريض والصيدلية وخدمات طب الأسنان وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة الطفل السليم وعيادة الأمراض النسائية والولادة وعيادة الصحة النفسية وعيادة الجراحة قريبا.

وكشفت الوزارة عن تسلم مركز المطلاع الصحي التخصصي في الضاحية N10 من المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الأيام المقبلة والعمل على تشغيل مركز العبدلي الصحي الجديد قريبا في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع بمراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأمراض.

جانب من حضور حفل التدشين

ولفتت إلى أن الوزير العوضي كان قد افتتح في التاسع من نوفمبر الماضي مركز إسعاف مدينة المطلاع كأول مركز للطوارئ الطبية في المنطقة ويخدم أهالي مدينة المطلاع التي تضم نحو 28 ألف وحدة سكنية كما يخدم المركز طريق العبدلي ويعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأشارت إلى أن المركز يحتوي أيضا على قاعة الكونترول لتلقي البلاغات ومخزن معدات ومخزن مواد استهلاكية ومخزن أسطوانات الأكسجين ومنطقة تعقيم وغسيل المعدات وسيارة الإسعاف.