معهد الأبحاث يؤكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أهم عناصر ثروة الوطن

أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أهمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر الثروة الوطنية وأن الاستثمار فيه على أسس علمية مدروسة يعتر أفضل أنواع الاستثمار وأضمنها مردودا.

وقالت مديرة دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد منى الفيلكاوي في تصريح صحفي إن (الأبحاث العلمية) وبناء على ذلك أطلق دورة التدريب الطلابية الربيعية الـ35 للمعهد اليوم الأحد بمشاركة 50 طالبا وطالبة.

وأضافت الفيلكاوي أن دورة التدريب التي تنظمها دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد للمرحلة المتوسطة وتستمر حتى الأول من فبرايرالمقبل تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة بأساليب تدريبية وعلمية مشوقة عن طريق عمل التجارب المخبرية والزيارات الميدانية.

وذكرت أن الدورة تشمل كذلك عدة برامج علمية هي برنامج (أبحر في عالم المياه) و(مخترعو المستقبل) و(التصميم الهندسي) و(الهندسة العكسية) و(مغامرات في العمارة) تحت إشراف مجموعة من باحثي المعهد المختصين في تلك المجالات.