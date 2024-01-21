أسعار الذهب تغلق عند مستوى 2029 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

أغلقت أسعار الذهب عند مستوى 2029 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.

وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفعت يوم الجمعة الماضي وسط التوترات العسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع توقعات المحللين ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن خفض الفائدة الأمريكية يأتي مع صدور بيانات اقتصادية تتوقع تراجع التضخم في الولايات المتحدة إذ كشفت بيانات جامعة (ميشيغان) عن توقعات بانخفاض التضخم ليصل إلى 9ر2 بالمئة في نهاية يناير الجاري من مستوى 1ر3 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي “وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020”.

وأوضح أن هناك زيادة في الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد الأخطار في مقدمتها العدوان على غزة مع تزايد المخاوف بشأن إغلاق باب المندب أمام السفن التجارية.

وذكر أن أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 2024 ارتفعت 0.4 في المئة ما يعادل 7.7 دولار بينما انخفض المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.2 في المئة عند 103.33 نقطة.

وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 20.26 دينار (نحو 61.7 دولار) أما عيار 22 فبلغ 18.57 دينار (نحو 56.6 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 268 دينارا (نحو 817 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.