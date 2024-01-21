“الداخلية”: ضرورة التأكد من إيداع المبالغ المالية المتفق عليها بعمليات البيع والشراء في الحسابات البنكية

“الداخلية”: ضرورة التأكد من إيداع المبالغ المالية المتفق عليها بعمليات البيع والشراء في الحسابات البنكية

حذرت وزارة الداخلية الجميع بضرورة الانتباه من عمليات النصب والاحتيال من خلال إيهام الأشخاص بتحويل أو إيداع المبالغ المالية المتفق عليها في عمليات البيع والشراء عن طريق (رسائل وهمية بالدفع الالكتروني)، على الرغم من عدم إيداع هذه المبالغ في الحسابات البنكية.

وتهيب الوزارة بالإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والتأكد من إيداع المبالغ المالية المتفق عليها من خلال مراجعة الحساب البنكي أو استلام رسالة نصية من البنك أو مراجعة أقرب فرع.